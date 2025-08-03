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Rüşvet soruşturmasında bir tutuklama daha

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Rüşvet soruşturmasında bir tutuklama daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan bir şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin de tutuklanmıştı.

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