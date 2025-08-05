  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Türk popunun efsane isimlerinden biri olan Selçuk Alagöz'den acı haber geldi. Bir süredir hastanede olan Alagöz'ün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Üzücü haberi kızı Banu Alagöz duyururken sevenleri yasa boğuldu.

SABAH

Giriş Tarihi:

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Usta sanatçı Selçuk Alagöz'ün kızı Banu Alagöz'ün yaptığı açıklamayla sevenlerini yasa boğdu.

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Selçuk Alagöz'ün son olarak yoğun bakıma kaldırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı öğrenilmişti.

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banı Alagöz, babası için; "Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz" demişti.

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

ACI HABERİ BÖYLE VERDİ!

Kızı Banu Alagöz acı haberi bu paylaşımla duyurdu: "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun."

Son Dakika: Sevilen sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

5 Ağustos 1944 doğumlu Selçuk Alagöz İstanbul'da dünyaya geldi. Şimdilerde 80 yaşında olan ünlü isim kariyerine 1964 yılında başladı. Kariyerinde "Her Şey Bitmiştir Artık" ve "Aşkın Gözü Kör Mü" gibi hit parçalarının yanı sıra imza attığı birçok başarı da bulunmaktadır.

Kardeşi Rana Alagöz ile beraber 4 adet Altın Plak sahibidir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA