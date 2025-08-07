Selami Şahin tatilde kaza geçirdi

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Selami Şahin, Çeşme'de sevenlerini endişelendirecek bir olay yaşadı. Selami Şahin, tatildeyken bir kaza geçirdi ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Selami Şahin, dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti.

ENDİŞELENDİRDİ

Kazanın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı. Hastanede çekilen röntgen sonrası, Selami Şahin'in kolunda ciddi bir kırık ya da çıkık bulunmadığı belirtildi. Doktorlar, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca bir süre dinlenmesinin yeterli olacağını ifade etti. Haberin yayılmasıyla birlikte hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında kısa süreli bir endişe yaşandı. Ancak sağlık durumunun iyi olduğunun duyurulması, sevenlerine büyük bir rahatlama sağladı.

PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

OLAY, 2013 yılı Miss Eurovision Türkiye birincisi Derya Erdem'in, hastanede karşılaştığı Selami Şahin ile bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Erdem, paylaşımında usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti. Derya Erdem, paylaşımında "Çeşme'de hastanede Selami Papam'la karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik, bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun" dedi.