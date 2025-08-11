Mehmet Şimşek’in ağabey acısı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek (80) hayatını kaybetti. Emekli ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek'in. aynı zamanda Bakan Şimşek'in de öğretmenliğini yaptığı öğrenildi. Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan, 1988'de 'Yılın Öğretmeni' seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı'ndan almıştı. Nazmi Şimşek, bugün Yalova'da düzenlenecek cenaze merasiminin ardından toprağa verilecek. Öte yandan yarın İzmir'e gelmesi planlanan Bakan Mehmet Şimşek'in ziyareti, bu acı olay nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.