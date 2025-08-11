Teknesi parçalanan iş insanını kurbağa adamlar arıyor

YALOVA'DAN Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ediyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi.

İZMİR'DEN CİHAZ GETİRİLECEK

TATLITUĞ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 kurbağa adam, su altında bir ize ulaşmak için dalış yapıyor.

Narlı Mahallesi'nden dalış başlatan kurbağa adamlar, rüzgarın yönüne doğru, adalar ve koyları arıyor. Bugünkü çalışmalardan da sonuç alınamaması durumunda pazartesi günü İzmir Emniyeti'nden, 300 metre derinliğe kadar su altında görüntü alabilen ROV cihazı bölgeye getirilerek, deniz tabanında arama başlatılacak. Öte yandan 7 Ağustos'ta gözaltına alınan, 8 Ağustos'ta serbest bırakılan C.T. İstanbul'da gözaltına alındı.