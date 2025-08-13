Kuru yemişçide böcek skandalı! Ürünler imha edildi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Adana'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bir kuru yemişçide gıda denetimi gerçekleştirdiği sırada, çok sayıda böceklenmiş ürün ele geçirdi. Ürünler imha edildi, işletmeye ise 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

Adana'da denetim ekipleri, bir işletmede böceklenmiş ürün ele geçirdi. Ürünler imha edilirken, işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir kuru yemişçide isimli işletmede böceklenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine el konulan torbalarca ürün imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı

