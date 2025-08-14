  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Adana'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olmuştu: Kaçan taksiciden pes dedirten savunma!

Adana'da motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin’e (32) yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışırken çarpıp ölümüne neden olan taksi şoförü Mahsut Çelik’in (61) tutuklandı. Çelik’in ifadesinde kaza anının kameralar tarafından saniye saniye kaydedildiği olayı inkar ettiği ortaya çıktı. Görüntülerde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı açıkça görülen Çelik’in “Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım” dediği öğrenildi.

Kaza, 12 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. Bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hıdır Pişgin (32), mesainin ardından eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Şoför Mahsut Çelik, 01 T 0193 plakalı taksisiyle karşı istikamete geçmek için yaya geçidinden dönüş yaparken, Pişgin'in kullandığı motosiklete çarptı.

KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi şoförü, yaya geçidinden karşı istikamete geçip ara sokağa girerek kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralı Pişgin, kaldırıldığı 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuklarından Miraç Pişgin'in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Hıdır Pişgin'in cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER İFADESİYLE TUTMADI

Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mahsut Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde, "Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Çelik, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Elbette" diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

