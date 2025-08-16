73 ildeki çalışmalarda 1695 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 73 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, aramalarda 479 uyuşturucu madde ve 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonların 2 bin 478 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla büyük bir titizlikle icra edildiğini kaydetti.