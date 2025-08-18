Denize düşen yılana değil iman ve bilime sarılmalı... Cin meselesi

Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit, cinni varlıklara ve cin hadisesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Koçyiğit açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hayat, insanı bazen hiç beklemediği fırtınaların ortasına atar. Bazen bir hastalık, bazen bir dert, bazen de açıklanamayan bir sıkıntı kapısını çalar. İşte tam da bu anlarda, denize düşen bir geminin mürettebatı gibi, nereye tutunacağımızı bilemeyiz. O anlarda çevremizde, her kafadan kurtuluş yollarına dair sesler yükselir. Kimileri "üfürükçü" diye tabir ettiğimiz kişileri, kimileri ise binlerce yıllık hurafelerin oluşturduğu sisli bir dünyayı öğütler. Bu seslerden en baskın olanlarından biri de, her derdin altında bir "cin" arama eğilimidir. Ne yazık ki, asırlar boyunca kulaktan kulağa yayılan, dinimizin özüyle alakası olmayan hikâyeler, bu konuyu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

İNSANA MUSALLAT OLMAZLAR

Gerçekten de her derdimizin arkasında bir cin mi var? Bize acı veren, hayatımızı altüst eden her şeyin sorumlusu, gözle görülmeyen bu varlıklar mı? Kur'an'ın ayetleri, Peygamberimizin sahih hadisleri ve İslam tarihi ilmî bir anlayışla incelendiğinde, halk arasında dolaşan cinli-perili hikâyelerle, dinimizin bize sunduğu gerçekler arasında uçurumlar olduğu görülecektir. Açık söylemek gerekirse bu tür hikayeleri kendilerine paravan edinen ve cin çıkarttığını öne sürerek kazanç sağlayan sapkınlar hem bireylere hem topluma hem de İslam inancına zarar vermektedirler. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e hitaben şöyle buyurulmaktadır: "De ki: "Allah istemedikçe, kendime ne yarar sağlayabilirim, ne de bir zararı önleyebilirim. Çünkü eğer ben gaybı bilseydim, kendime tüm iyilik ve güzelliklerden daha çok menfaat sağlardım, üstelik bana kötülük de dokunmazdı. Ne ki ben, inanan insanlar için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'râf Suresi 188. Âyet)

Bu âyete göre; - Hz. Peygamber'in bile sahip olmadığı "gaybı bilme", "gelecekten haber verme" veya "kötülüğü def etme" yetkisinin cinci, üfürükçü, medyum gibi kişilerde bulunması düşünülemez. - Gayb bilgisi Allah'a mahsustur. Bu bilgiyi peygamberlere dahi ancak Allah dilerse, vahiy yoluyla bildirir. - Buna rağmen bazı kimselerin, "fal, büyü, muska, üfürük" gibi yollarla insanlara geleceği bildirme veya hastalıkları gizli güçlerle tedavi etme iddiasında bulunması tek kelime ile dini istismardır. Kısaca söylemek gerekirse, Hz. Peygamber'de bile bulunmayan gayb bilgisi ve doğaüstü güçlerin, cinci ve üfürükçülerde var olduğunu iddia etmek büyük bir çelişki ve aldatmacadır. Aksi iddialar, insanların inançlarını, güvenini ve ceplerini sömürmekten başka bir anlam taşımaz.

Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit, "Kur'an'ın hiçbir yerinde cinlerin insanlara musallat olup onlara hastalık verdiği, eşlerinden ayırdığı, işlerine engel olduğu veya gelecekten haber verdiği yazmaz" diye konuştu.

Öncelikle, şunu net bir şekilde belirtmeliyiz: Kur'an-ı Kerim, cinlerin varlığını inkâr etmez. Onlar da bizim gibi akıl ve irade sahibidir. Ancak gözle görülmezler. Onların da kendi toplumları, inançları ve hesap günü vardır. Onlar da tıpkı insanlar gibi, iyi olanlar ve kötü olanlar diye ikiye ayrılırlar. Allah, Kur'an'da, bizi doğru yola çağıran cinlerden ve yoldan sapanlardan bahseder. Ancak, Kur'an'ın hiçbir yerinde, cinlerin insanlara musallat olup onlara hastalık verdiği, eşlerini ayırdığı, işlerine engel olduğu veya gelecekten haber verdiği yazmaz.

BİLİMSEL VE TIBBİ ARKA PLAN

Halk arasında "cin çarpması", "cinlenme", "cin musallatı" gibi tabirlerle anlatılan durumların çoğunun arkasında, aslında bilimsel ve tıbbi açıklamalar yatmaktadır. Mesela, bir insanın bazı kan değerleri düşmüş olabilir. İlaç tedavisi ile şifa bulabilir. Belki bayılmasına ve kontrolsüz hareketler yapmasına neden olan şey, epilepsi (sara) gibi nörolojik bir rahatsızlık olabilir veya bir insanın kendisini sürekli takip ediliyormuş gibi hissetmesi, korku ve panik içinde yaşaması, panik atak veya şizofreni gibi psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olabilir. Ne olursa olsun, bunları cinlere bağlamak, kişinin doğru tedaviye ulaşmasına engel olmak demektir. Düşünsenize, bir kanser hastasının "bana cin musallat olmuş" diye uzman bir doktora gitmek yerine, bir üfürükçüye gitmesi ne kadar trajik bir durumdur! İşte bu nedenle, "Denize düşen" yani -Allah korusun bir dertle karşılaşan birinin, önce imana, sonra bilime sarılması şarttır.

CİNLER ACİZ VARLIKLARDIR

Peki, imana sarılmak ne demek? İmana sarılmak, Kur'an'ın ve sahih sünnetin bize öğrettiği gerçeklere inanmaktır. Cinlerin, Allah'ın yarattığı aciz varlıklar olduğunu, Allah'ın izni olmadan bize hiçbir zarar veremeyeceklerini bilmektir. Bize bir dert isabet ettiğinde, "Bu Allah'tan gelmiştir, hikmeti vardır" diyebilmek, sabredebilmek ve Allah'tan yardım dilemektir. İmana sarılmak, bir 'üfürükçü'nün ellerine teslim olmak değil, namaz kılmak, dua etmek, Kur'an okumak ve Allah'a güvenmek demektir. Allah, Kur'an'da bize "Allah'a sığınırım" demeyi öğretir. Bu, somut bir nesneye, bir 'sahte hocaya' değil, doğrudan Allah'a yönelmek demektir. Peki, bilime sarılmak ne demek? Bilime sarılmak, Allah'ın yarattığı bu muazzam evrenin işleyişini, insan bedenini ve ruhunu anlamak için aklı ve gözlemi kullanmaktır. Bir hastalığımız olduğunda, Allah'ın bize verdiği akıl nimetini kullanarak bir doktora, bir uzmana başvurmaktır. Unutmayalım ki, tıbbi bilgi de Allah'ın bize lütfettiği bir ilimdir. Bir hastanede şifa aramak, Allah'ın şifayı vesilelerle göndereceğine inanmaktır. "Cin musallatı" zannettiğimiz durumların altında yatan psikolojik veya fizyolojik nedenleri araştırmak, doğru teşhisi koymak ve uygun tedaviyi uygulamaktır.

BİZE ZARAR VEREMEZLER

Yine de bu durumun bir de psikolojik boyutu var. İnsanlar, neden açıklayamadıkları dertler karşısında hemen cinlere sığınır? Çünkü bu, bir nevi sorumluluğu başkasına atmak gibidir. "Benim bir hatam yok, beni cinler engelliyor" diyerek kendi başarısızlıklarımızı, hastalıklarımızı açıklamak, bazen daha kolay gelir. Oysa ki dinimiz, sorumluluk almayı, kendi hatalarımızla yüzleşmeyi ve nefsimizle mücadele etmeyi emreder. Her şeyi cinlere bağlamak, bu mücadeleden kaçmaktır. Bu nedenle, başımıza bir dert geldiğinde, bir sıkıntıya düştüğümüzde, denize düşen birinin yılana sarılması gibi hurafelere sarılmamalıyız. Aksine, önce sağlam bir imanla Rabbimize yönelmeli, sonra da aklın ve bilimin ışığında sorunumuzun çözümünü aramalıyız. Unutmayalım ki, dinimiz, aklı ve bilimi teşvik eden bir dindir. Cehaletin karanlığında değil, bilginin aydınlığında yürümek, hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluşa ermemizin yoludur. Sonuç olarak, cinler, Allah'ın yarattığı aciz varlıklardır. Onlar bize zarar veremezler. Hastalıklarımız, dertlerimiz ve sıkıntılarımız için öncelikle tıbbi ve psikolojik yardım almalı, aynı zamanda sabır ve dua ile Rabbimize yönelmeliyiz. Hurafelere inanmak, dinimizin özüne aykırı olduğu gibi, aynı zamanda sorunlarımızı çözmek yerine daha da derinleştiren bir yanılgıdır. Unutmayın; denize düşen, yılana değil, imana ve bilime sarılmalıdır.