Küçük çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı!

AKSARAY'DA Muhammed Ö, evinin önünde kendisi gibi Özbek vatandaşı olan sevgilisi Adile T.'nin kardeşi S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö'ye saldırdı. Muhammed Ö, sol göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. bıçağı yere fırlatıp olay yerinde kaçtı. Sevgilisini kanlar içinde bulan Adile T.'nin ihbarı üzerine adrese ekipler geldi. Durumunun ağır olduğu belirlenen Muhammed Ö, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen Adile T, acil servis önünde gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Adile T. "Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum" dedi. Ekipler şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakaladı.