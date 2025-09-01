Okullarda uyum eğitimi için ziller çaldı! Çocuklar okula koştu

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.



Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Uyum haftası kapsamında, bu yıl ilk kez hazırlanan ve uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında uyum haftasında aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte yapacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı.



Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.