MEB’den velilere uyarı: Zorunlu bağış alınamaz

ZORUNLU BAĞIŞ ALINAMAZ



Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz. Sınıfı ve numarası bellidir, hiçbir ücret alınmaz. Ancak son dönemde kayıtlı olduğu okulu beğenmeyip başka okula yönelen aileler nedeniyle yanlış bir algı oluştu.Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek."