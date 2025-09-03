  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Osmaniye’de vahşet! Otogarda kızı Nilgün'ü pompalı tüfekle vurdu: Tehditler savurdu

Son dakika haberleri... Osmaniye’deki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Nilgün Kıtay ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine baba, pompalı tüfekle kızını önce vurdu ardından tehditler yağdırdı! Dehşet anları cep telefonuna saniye saniye yansıdı!

SABAH

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi.

Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'a bir el ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

