68 metre derinlikten çıkarıldı! İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

Öte yandan olayla ilgili soruşturma, kazanın olduğu Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak bilgisi alındı. Tatlıtuğ, 11 Ağustos'ta, İstanbul'da ifade verdi.