İstanbul’da inşaatın temel kazısı sırasında toprak kaydı bina girişi çöktü

Kentsel dönüşüm kapsamında binaların yenilenmeye devam ettiği ve her semtte gerçekleştirilen inşaat çalışmaları istenmeyen olayların da meydana gelmesine neden oldu. Kocasinan Merkez Mahallesi Hatice Sokak'ta öğle saatlerinde yaşanan bir olayda kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı bina girişinde çökme meydana geldi. Bina girişinin çökmesiyle daire sakinlerinin binaya giriş yapmaları zorlaştı. Bunun üzerine inşaatı yapan şirket vinç çağırdı. Bir süre bina sakinlerinin vinç yardımı ile evlerine girip çıkmaları sağlandı. Daha sonra çalışanlar, demir ve tahtalarla geçici olarak kullanılmak üzere köprü oluşturdu. Temel çalışması bittikten sonra bina girişinin yeniden yapılacağı öğrenildi.

'BİNAYA VİNÇLE İNSANLARIN GİRİP ÇIKMASINI SAĞLADILAR'

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen,"Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada. Temel kazma mevzusunda toprak kaydı, kaymadan önce tedbiri alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapılmış oldu. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var'' dedi.