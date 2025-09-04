Son dakika: Google neden çöktü? Küresel çapta erişi sağlanamadı

Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok arayüze de erişim sağlanamadı.
GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Yaşanan çöküş hakkında Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Milyonlarca kişinin kullandığı müzik programı Spotify'a da erişim sağlanamadı.
GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?
Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.
BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA!
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.