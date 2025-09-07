  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Son dakika: Manifest grubuna soruşturma! "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik"...

Son dakika: Manifest grubuna soruşturma! "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik"...

Son dakika haberleri...Küçükçiftlik Park’ında halka açık konser düzenleyen Manifest gurubu üyelerinin giyindiği kostüm dikkat çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterilerilerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle haklarında “Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Manifest grubuna soruşturma! Hayasızca Hareketler ve Teşhircilik...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Manifest grubuna soruşturma! Hayasızca Hareketler ve Teşhircilik...

Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA