Son 9 ayda 474 bin Suriyeli ülkesine döndü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını, 2016 yılından bu yana ise gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında" diyerek, sosyal medya hesabından ülkesine dönen Suriyelilere ilişkin bilgi verdi.

'ÖRNEK BİR MODEL'

BAKAN Yerlikaya, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemleri Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor" dedi.