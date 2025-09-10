Ev almak istediler huzurları kalmadı: "Çok büyük şoka girdim"

Mağdurlardan Mustafa Gül, "Biraderin aracılığıyla bir ev alalım dedik. Mahalledeki emlakçı U.Y. ile anlaştık. Bize gitti, evi gösterdi. Normal bir ev, birinci kat. Gittik, bu evde de 'tamam' dedi. Biz de anlaştık. Bana dedi ki, '1 milyon 100 bin lira para lazım.' Biz de güvendik, verdik ve mağdur olduk. Eşimin hesabından 250 bin lira para yatırdım. Daha sonrada 500 bin lira elden para verdim. Paranın devamını da verebilmek için emlakçı ile birlikte bankadan kredi çekmek için başvuru yapmaya gittik. Ancak kredi bir türlü çıkmadı. Kredi sonucunu öğrenmeye gittiğimde bankacı kredi başvurusu olmadığını söyledi. Tam 750 bin lira dolandırıldık. İlk defa ev sahibi olacaktım. Ama dolandırıldım mağdur oldum" dedi. Gül, dolandırdığı için eşiyle de kavgalı olduğunu, eşinin kendisine boşanma davası açtığını evde huzuru kalmadığını söyledi.

"OĞLUMA EV ALMAK İSTEDİM"

Diğer mağdur Ayhan Yalçın ise oğluna ev almak istediğini belirterek, "Ev almak istedim bu emlakçı ile tanıştım. Evi gösterip 'Ev benim' dedi. 'Burada üç tane evim vardı' dedi. Pazarlık ettik. 1 milyon 100 bin liraya anlaştık. Ben çocuğuma, oğluma ev alacaktım. Oğlumun altınlarını bozdurdum. Bankadan 450 bin lira kredi çektim. Kendisine verdim. Ondan sonra kaçmaya başladı. Biz bir araştırdık, ev yok. Müteahhide gittim. 'Ev benim kardeşim' dedi 'Onun, böyle bir şeyi de yok, evi de yok, hiçbir şeyi yok' dedi. Bir yıl önce 850 bin liralık altın bozdurmuştum. O zaman altın çok düşüktü. Bize tam düşük olduğu dönemde bozdurttular. Şimdi şu anda çocuklar hesaplıyorlar, 2 milyonun üzerinde sadece altın. 15 bin lira da bana tapu parası yatırttı. Çektiğim 450 bin lira kredinin geri ödemesi 1 milyon 50 bin lira" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK ŞOKA GİRDİM"

Yalçın, en büyük mağdur kendisinin olduğuna dikkat çekerek, "Tabii ki çok büyük şoka girdim. Ben evi oğluma verecektim. Yeni evlenmişti. Eşyalarını o eve götürecektik ancak dolandırıldığımız için eşyalar hala aldığımız yerde. Mobilyası mobilyacıda duruyor bir senedir. Koltukları aldım, koltukçuda duruyor. Hepsi aldığım yerde duruyor yani. Adamlar her gün, 'gelin eşyanızı alın' diyor. Ev tutacak durumumuz da yok. Bizi perişan etti. Oğlum asgari ücretle çalışıyor. Benim evimde sıkışık oturuyoruz. Tutacak durumumuz yok, borçluyuz çünkü." şeklinde konuştu.

Gül, emlakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Yalçın ise bugün suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

'BAŞKA BİR TİCARETİMİZ VAR' İDDİASI

İddialarla ilgili görüşülmeye çalışılan emlakçı U.Y. ise şahıslarla başka bir ticareti olduğunu iddia ederek, kimseyi dolandırmadığını belirtti.