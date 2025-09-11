Barış Arduç ve Hande Erçel’den Kore akımı sürprizi!

Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın uyarlaması olan projenin afişi için kamera karşısına geçen ikiliden bir Kore akımı olan "Hwaiting" sürprizi geldi.

Yayınlanan iki farklı konseptteki afişleriyle beğeni toplayan Arduç ve Erçel, çekim arasında Kore dizilerinde sıkça kullanılan motivasyon sözü "Hwaiting" aynaya yazıp birlikte poz verdi. "Hadi yapalım, iyi şans" anlamına gelen bu ifade, dizinin Kore ruhuna göz kırparken ikilinin enerjisini de gözler önüne serdi.