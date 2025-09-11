Dan Brown dünya ile aynı anda D&R’da

Dan Brown'un merakla beklenen yeni romanı Sırların Sırrı, dünya ile eş zamanlı olarak Türk okurlarına da sunuldu. İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki mağazasının kapılarını açan D&R, saat farkıyla herkesten önce kitabı takipçileriyle buluşturan dünyadaki ilk satış noktası oldu.

Dan Brown hayranları, mağazaya giren ilk 100 kişiden biri olmak ve hediye kitap almak için uzun kuyruklar oluşturdular. Günün en heyecanlı anı ise, dünyaca ünlü yazarın Türk okuyucuları için hazırladığı video mesajı oldu.

VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Sevilen yazar Türk okurlarına mesajında, "Herkes romanlarım üzerinde araştırma yaparken benim için unutulmaz olan yeri souyor. Ben de her seferinde aynı cevabı veriyorum. Elbette, doğu ile batı arasındaki büyülü geçit olan İstanbul. İstanbul'un altındaki tarihi yeraltı sarnıcını keşfedip Cehennem kitabımın finalini orada yapmaya karar verdiğim anı asla unutamam. Türkiye gerçekten büyüleyici bir ülke" cümleleri ile seslendi.