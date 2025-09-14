Ağustos ayında 91 bin 820 gıda işletmesine denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustosta gıda işletmelerine yönelik 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilerek, 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Yumaklı, bu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını, 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.Her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını anımsatan Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.