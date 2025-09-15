Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı ile bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa destek verildi. Bakanlık tarafından 2014'te başlatılan Anka Çocuk Destek Programı, Türkiye genelinde sayıları 59'a ulaşan İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerindeki çocuklar için uygulanıyor. Programla çocukların, geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerinden kaynaklanan örselenme veya davranış bozuklukları azaltılıyor, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor. Ayrıca çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişilik gelişimlerinin, travmalarının ortadan kaldırılması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı'nda bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa destek verildi.