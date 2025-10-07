Silah kaçakçılığının altından Daltonlar çıktı

Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç nehri yakınındaki Sofulu (Sufli) kasabasında geçtiğimiz cuma günü bir tekneye düzenlenen baskında 147 adet suikast silahı ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Olayla ilgili Daltonlar grubuna üye oldukları iddia edilen 6'sı kadın, 13'ü Türk tutuklanırken, Attika ve İskeçe'de düzenlenen baskınlarda ise çok sayıda silahla birlikte 5 kişi daha yakalanladı. Operasyonda ele geçirilen silah parçalarıyla ilgili ise korkunç bir detay ortaya çıktı. Eksik olan bazı plastik parçaların 3D yazıcılarla tamamlanmasıyla 50 tane daha işlevsel silah üretilebileceği belirlendi. Gözaltına alınan 5 şahıs, Soufli bölgesinde son 24 saat içinde keşfedilen silah deposuyla hiçbir ilgillerinin olmadığını iddia etti. Fakat yapılan araştırmada silahların Yunanistan başta olmak üzere İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki çete üyelerine gönderileceği ve diğer grup üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. 5 şahıs ateşli silah bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı. Evros sınırını silahlarla geçen 13 kişi ise cumartesi günü Dedeağaç mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sığınma hakkı talep etti. İfadelerinin ardından 13 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.