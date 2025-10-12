AK Kadınlardan yeni doğanlara sıcak dokunuş

AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları, sosyal sorumluluk alanında anlamlı bir projeye daha imza attı. "Sevgiye İlmekler" adını taşıyan proje kapsamında, yeni bebek sahibi olmuş ihtiyaç sahibi aileler için el emeğiyle örülmüş hediyeler hazırlanıyor. Kadın Kolları üyelerinden oluşan "Sevgiye İlmekler Grubu" her gün bir araya gelerek büyük bir özveriyle yün yumaklarından minik yelekler, bereler, patikler, çoraplar, kazaklar ve örgü battaniyeler örüyor. Bu el emeği ürünler, ilçede yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi ailelere hediye edilerek hem annelerin yüzünü güldürecek hem de gönüller arasında sıcacık bir köprü kuracak. AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, "Bizler AK Kadınlar olarak, yalnızca hizmetin değil, gönül birliğinin de temsilcileriyiz. 'Sevgiye İlmekler' projemizle, yeni doğan bebeklerimize annelerinin kalbine dokunan bir armağan sunmak istedik. Her bir ilmekte şefkat, her bir örgüde sevgi var" ifadelerini kullandı.