Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı

Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı. Açıklamada, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün'ün BAE'de yakalandığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Operasyon kapsamında ayrıca, Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon Mesajı ile aranan Hasan Lala'nın da yakalandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirtti.