27 ilde 1 milyar dolardan fazla ihracat yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ihracat artışı kaydedildi. İhracatta; İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 827milyon dolarla ikinci sırada, Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada, İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde; Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il, İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.