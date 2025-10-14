Huysuz Virjin’in vasiyeti yerine geldi

ÜNLÜ sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetiyle ilgili yıllardır süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Dursunoğlu'nun mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakılmasına yönelik vasiyeti mahkeme kararıyla kesinleşti. Seyfi Dursunoğlu'nun ölümünün ardından, sanatçının 15 milyon TL'yi bulan servetini ÇYDD'ye bağışladığı vasiyeti kamuoyunun gündemine gelmişti. Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını öne sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.

RESMEN ONAYLANDI

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddetti. Mahkeme kararıyla birlikte, Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne devri resmen onaylandı.