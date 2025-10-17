“Change araç” baskını: 35 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını bildirdi. "Change araç" şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" bilgilerini verdi.