Ege’de FETÖ’ye ağır darbe

Ege illerinin de aralarında bulunduğu 32 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 62 kişi gözaltına alınırken 41 kişi tutuklandı. Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 41 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.