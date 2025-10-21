Gazze’de gözyaşı dinmiyor: 97 ölü

Gazze Hükümet Medya Ofisi, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin İsrail tarafından 80 kez ihlal edildiğini ve saldırılarda en az 97 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, ihlallerin sivillere doğrudan ateş açma, kasıtlı bombardıman, eş zamanlı hava saldırıları ve bazı sivillerin gözaltına alınması gibi eylemleri kapsadığı belirtildi. Bu durumun, işgalin saldırgan yaklaşımını sürdürdüğünü ve sahada gerilimi artırmayı amaçladığını gösterdiği vurgulandı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin "hala yürürlükte" olduğunu doğruladı. Trump, Hamas ile sakin bir ortam sağlamak istediklerini ifade ederek, meseleyi sert fakat uygun bir şekilde ele alacaklarını söyledi. Bu açıklamalar, uluslararası toplumun ateşkesin etkinliği ve bölgedeki gerilim konusundaki endişelerini gündemde tutuyor.