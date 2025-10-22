'İncinmişsin' diyen Hasan Fehmi Kaya'nın cansız bedeni kamyonda bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yapılan kontrollerde hafriyat işiyle uğraşan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemelerde Kaya'nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. Kaya'nın diyaliz hastası olduğu zaman zaman iş olmadığı zaman kamyonunda uyuduğu öğrenildi. Kaya'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.