'İncinmişsin' diyen Hasan Fehmi Kaya'nın cansız bedeni kamyonda bulundu

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ümit Marangoz, arkadaşı Hasan Fehmi Kaya'dan haber alamayınca 42 VZ 153 plakalı kamyonunun yanına gitti. Kaya'yı hareketsiz halde bulun Marangoz durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yapılan kontrollerde hafriyat işiyle uğraşan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemelerde Kaya'nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. Kaya'nın diyaliz hastası olduğu zaman zaman iş olmadığı zaman kamyonunda uyuduğu öğrenildi. Kaya'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.
FENOMEN ÇIKTI
Hasan Fehmi Kaya'nın yaklaşık dört yıl önce sosyal medyada paylaştığı 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla Türkiye genelinde tanınmış, videosunu milyonlarca kez izlenmiş ve "Hasan Abi" olarak hafızalara kazınmıştı.