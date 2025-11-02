TÜRKIYE Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan ve 517 etkinliğin gerçekleştirileceği Antalya Kültür Yolu Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Festivalin finalini Antalya'da gerçekleştirdiklerini anlatan Alpaslan, "Beş yıl önce bir şehirde başlayan yolculuğumuz, bugün 7 bölgede 20 şehre ulaşan büyük bir kültür sanat seferberliğine dönüştü" dedi. Alpaslan, yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturarak kültürel etkileşimi arttıran, sanatçılara yeni alanlar açıyor