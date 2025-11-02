Aydın'da mucize kurtuluş: 80 metreden uçuruma uçtu!

ZAMANA KARŞI YARIŞ

İHBAR üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla uçuruma indi. Otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, halatla yukarı çıkarılarak ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.