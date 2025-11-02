Aydın'da mucize kurtuluş: 80 metreden uçuruma uçtu!

AYDIN'IN Efeler ilçesinde otomobille 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan kadın sürücü ekiplerin halat yardımıyla gerçekleştirdiği operasyon sonucu hayata tutundu. Olay, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. T.A. idaresindeki 09 AJE 172 plakalı otomobil, yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ZAMANA KARŞI YARIŞ
İHBAR üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla uçuruma indi. Otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, halatla yukarı çıkarılarak ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.
Otomobil Hurdaya Döndü Ekiplerin başarılı operasyonuyla hayata tutunan sürücünün sağlık durumuyla ilgili detaylar paylaşılmazken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.