Dağda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ayağından yaralanarak dağlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ukrayna vatandaşı Liumydla V. (54) dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk kontrollerinin ardından Ukraynalı kadını sedye ile bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Liumydla V. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

