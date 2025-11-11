Diyarbakır’da feci olay! Viyadük inşaatında iskele çöktü; 3 ölü

İnşaat göçüğü altında kalanlar için kurtarma çalışmalarına başlanıldı. Silvan barajı nedeni ile sular altında kalacağı değerlendirilen yollara ulaşımın sağlanması için yapılan Muş – Kulp yolunun Kulp ilçesinin 5 kilometre gerisindeki noktada inşa çalışması devam eden köprü çöktü.

Olayın hemen ardından kurtarma çalışmalarına başlanıldı. Ancak ekiplerin çalışmalarına rağmen inşaat göçüğünde kalan 8 işçiden 2 işçi olay yerinde, 1 işçi hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 5 işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.