  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Diyarbakır'da feci olay! Viyadük inşaatında iskele çöktü; 3 ölü

Diyarbakır'da feci olay! Viyadük inşaatında iskele çöktü; 3 ölü

Son dakika haberleri... Muş- Kulp karayolu üzerinde köprü inşaatı çalışması sırasında çökme yaşandı. Çökme sonucu enkaz altında kalan 8 işçiden 3’ü hayatını kaybetti.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Diyarbakır’da feci olay! Viyadük inşaatında iskele çöktü; 3 ölü

İnşaat göçüğü altında kalanlar için kurtarma çalışmalarına başlanıldı. Silvan barajı nedeni ile sular altında kalacağı değerlendirilen yollara ulaşımın sağlanması için yapılan Muş – Kulp yolunun Kulp ilçesinin 5 kilometre gerisindeki noktada inşa çalışması devam eden köprü çöktü.

Olayın hemen ardından kurtarma çalışmalarına başlanıldı. Ancak ekiplerin çalışmalarına rağmen inşaat göçüğünde kalan 8 işçiden 2 işçi olay yerinde, 1 işçi hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 5 işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA