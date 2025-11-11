  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Kripto milyarderlerin şüpheli ölümü

Kripto milyarderlerin şüpheli ölümü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kripto milyarderlerin şüpheli ölümü

KRİPTO dünyası peş peşe gelen ölüm haberleriyle sarsıldı. Yaklaşık 1 ay önce esrarengiz biçimde ortadan kaybolan Roman Novak ve eşi Anna Novak öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, çiftin milyarlarca dolar değerindeki kripto cüzdanına ulaşmak isteyen kişiler tarafından fidye amacıyla kaçırıldıkları belirlendi. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Bir başka milyarder Aleksey Dolgikh de Rus basınında yer alan haberlere göre, lüks aracı, yüksek hız nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı, ardından devrilip alev aldı. Dolgikh hayatını kaybetti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA