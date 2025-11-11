Sosyal medyada ‘Sahte’ ile ‘gerçek’ tehlikesi!

Sosyal medya çağının ilk dönemlerinde 'ünlü' olmanın yolu özgün içerik üretmekten ya da dikkat çekici bir dış görünüme sahip olmaktan geçiyordu. Ancak artık durum değişti. Yapay zekâ destekli avatarlar sayesinde sahte insan profilleri oluşturulabiliyor, bu profiller tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabiliyor, konuşabiliyor ve markalarla işbirliği yapabiliyor. Bu yöntem daha önce yurtdışında yaygınken, son dönemde Türkiye'de de hızla ilgi görmeye başladı. Kimi kullanıcı, hesaplarının yapay zekâ üretimi olduğunu açıkça belirtse de kimi bu bilgiyi gizlemeyi tercih ediyor.