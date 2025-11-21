Böcek ailesinin öldüğü otelin sahibine yakalama kararı

BÖCEK ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otel çalışanı M.U.D.C'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir" dedi.