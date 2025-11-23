Konuk Yazar Selahattin Gezer yazdı...

Serin bir hava ve hafif bir rüzgâr vardı. Yazın yaşadığımız şiddetli sıcaklardan sonra, bugün nefes almayı kolaylaştıran bir hava. Rüzgâr gibi insanın içinde de esintiler olur, düşünceler alıp gider. İlahi nizama ihtirasları için çomak sokanlar, iklim değişikliklerine sebep oldular... Yalnızca maddi kirlilikler değil, insanların iç dünyasının kiri bile havayı, toprağı, suyu etkiledi... Biz de değişen hava gibiyiz; bazen ılıman, bazen sıcak, bazen soğuk esiyoruz... Sıcaktan kavrulurken birden esen serin rüzgârların neden olduğu ani sıcaklık düşüşü, vücudumuzda nasıl aksırık ve tıksırıklara yol açıyorsa; bizim de ani değişen iklimlerimiz (ruh hâlimiz), kendi ruhumuzu etkilediği gibi, çevredekilerin hâllerinde de değişikliklere sebep oluyor. Ya da iklimi değişen insanlardan etkilenip ruhî bir ayazı ve kışı yaşıyoruzdur... Nedir bu ruh hâli denilen şey? İç ve dış uzuvlarımız gibi görünen, bilinen bir şey değil ki. Küçücük bir kirpik gibi bile cismi yok. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir şeydir, gelip bakışlarımızı, yüzümüzü, mimiklerimizi değiştirir... Duygular, yüzümüzün arkasında bir kukla oynatıcısı gibi, ifadelerimizi oynatıyor... Küçücük yüzölçümüne sahip olan yüzde, hayrete düşürecek değişiklikleri bir anda yaşatıyor... Bu nasıl harika bir yüzölçümü? Bu nasıl harika Sanat-ı İlâhî? Ruh hâline göre aldığı şekiller, ressamların fırçasına bile ilham oluyor; ağlayan, gülen, şaşkınlık ve hayret, küçücük bir yüzölçümünde tezahür ediyor...

ZARARLI SEVMELER

Fırtınalar güzeldir, yağmurlar güzeldir, şimşekler, kar ve tipi de; netice güzel olduğu için. 365 gün fırtına, yağmur ve tipi ise hayatı yaşanmaz kılar. İnsandaki öfke ve kin yüzün mimiklerine yerleşmediği, neticede huzuru ve barışı sağladığı an, ruhun gazını ve yüreğin lavlarını salmış olur. Garazsız, küçümsemeden, yaralamadan yapılan ölçülü çıkışlar, büyük kopuşlardan korur. Asıl doğru olan ise, bu gazı ve lavı din kardeşine salmamaktır. Her ne kadar öfke ve kin potansiyeli insanda olsa da ona engel olacak malzeme, ruh hâli de vardır. Ateşim var diye kimse evini yakmaz. "Evliya gibi insanlar" derken; sanki onlar hiç kızmamışlar, öfke duymamışlar. Oysa onlar da bütün mevsimleri yaşamışlar fakat direksiyon, dizgin hep ellerinde olmuş... Yolun güvenli tarafına sürerek, frenlemeyi bilerek, kasırgaları, öfkeyi lehlerine çevirmişler. Nerede öfkelenileceğini, kime düşmanlık duygusunu kullanmayı bilmişler... Bizim gibi zararlı öfkeler, zararlı sevmeler, zararlı düşmanlıklar sergilemiş olsalardı; ne Şâh-ı Geylânî, ne İmam Rabbânî, ne Gazâlî, ne de Mevlânâ olurlardı... Onlar mimiklerinin, yüzölçümlerinin altındaki madenleri, duyguları öyle ustaca ve akıllıca kullanmışlar ki öfkeleri farklı, gülmeleri farklı olmuş... Ne onlar gibi güldük, ne de onlar gibi öfke duyduk. Onların öfkeleri ve muhabbetleri farklı olduğu için ve kimlere olacağını bildikleri için Gazâlî oldular, Geylânî oldular... Onların şuurlu değişen ruh iklimlerine inat; güldüklerine gülmedik, nefret duyduklarına nefret edemedik. Öfkeleri nefislerine, şeytana idi; muhabbetleri peygamber yolundakilere, ehl-i imana idi... Yüzleri bunlara karşı hep ılıman ve çiçek bahçeleri idi... Yüzleri Müslümana ve mazluma hiç asık olmadı; tebessüm kapıları hep açıktı... Küfre, münafığa ve zındıkaya uyanık ve temkinli bir yüz ve ruh hâli yaşadılar; kötülüğe ve zulme karşı en azından sert bir yüz, kasırgalı ruh hâli yaşadılar...

DUYGULARIN İBADETİ

Kur'an ve Sünnet yolundan sapınca neye öfke, neye muhabbet edileceği karışıyor. Peygamberimizin (sav) dost edinmediğini dost edinip gülen bir yüz, muhabbet gösterirken; Peygamberimizin ümmetine ise darağaçları kurulacak yüz ifadeleri ve fokurdayan öfke! Meşrep, menfaat ve siyaset farklılıklarından dolayı nice din kardeşlerimizi öfkemizde idam ettik. Öte yandan, ne âhiretin sevmediği, ne toprağın kabul etmediği, en önemlisi Yüce Allah'ın sevmediği insanlar, gönül cennetimizde yer buldu; yüz ifademizde onlara tebessüme sahip oldular... Tüm duyguların sermaye olduğunu unuttuk; babamızın malı gibi yerli yersiz kullandık. Sevilmesi gerekeni sevmeyi, nefret duyulması gerekene nefreti beceremedik. Yüzün arkasındaki madenleri (duyguları) Allah için kullanıp; din kardeşine mütebessim, zalime ve zındıkaya Allah için öfkeyi becermek, duyguların ibadeti olacaktır... Kalbin, duyguların, yüzölçümlerimizin sahibinden (Allah'tan) bu cihazlarımızı adam gibi kullanmak niyetiyle; son söz psikoloğum Bediüzzaman'dan olsun: "Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü'min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zulümdür. Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürmetinde olan İmân ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsâf-ı İslâmiye muhabbeti ve ittifakı istediği hâlde, mü'mine karşı adâvete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusurâtı İmân ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın." (Mümin kardeşine karşı kin beslemenin, küçük kusurları iman ve İslâmiyet gibi büyük değerlerden üstün tutmak gibi büyük bir haksızlık olduğunu ve iman birliğinin kalp birliğini gerektirdiğini belirtiyor.) "Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." (İman birliğinin, kalplerin birliğini zorunlu kıldığı; inanç birliğinin ise toplumsal birliği gerektirdiği ifade edilmektedir.)