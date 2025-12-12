Kardeşleri öldüren yangın faciası

İstanbul Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, M. A.Ç (11) ise ağır yaralandı. Yangının anne Selvi Sepetçi'nin (28) kızı Ela Nur'u (1) hastaneye götürdüğü sırada çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan anne işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan babanın 41 suç kaydı ve aranması olduğu için gözaltına alındığı, annenin ise 10'dan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.