Tüm oklar Ümitcan Uygun'u gösteriyordu: Aleyna Çakır davasında tanıktan çarpıcı sözler!

Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmuştu. Kapıyı açmaması üzerine çilingirle içeri giren erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, Esen'in cansız bedenini bulmuş, olay Türkiye'de geniş yankı uyandırmıştı. Ölüm sonrası sosyal medyada Esen'in Uygun tarafından darbedildiğine ilişkin görüntüler paylaşılmış, ancak bu görüntülerin ölümden yaklaşık 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Soruşturma derinleştirilmiş, dijital materyaller, HTS kayıtları ve tanık beyanları toplanmış, sürecin sonunda hazırlanan iddianamede Uygun hakkında "intihara teşvik", "intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümitcan Uygun, avukatlar ve taraf aileleri katıldı. Mahkeme, dosyadaki evrakları okuduktan sonra tanık M.C.Ö'yü dinledi.

"KIZ ARKADAŞININ YANINDA OL DEDİM"

Tanık, olay gecesi Uygun ile bir arkadaşının asker eğlencesinde buluştuklarını, alkol alındığını ve Uygun'un kendisinden onu eve bırakmasını istediğini anlattı. M.C.Ö ifadesinde "Orada otururken Ümit'in şarjı bitmişti. Kız arkadaşı bana yazdı 'ulaşamıyorum' diye. Ben de burada diye Ümit'in fotoğrafını çekip attım.

Arabadayken Sema aradı, Ümit'i telefona istedi ama Ümit almadı telefonu. Sonra tekrar 'ulaşamıyorum' diye beni aradı. Ağlıyordu. Ümit telefonu istemeyince yanından ayrıldığımı söyledim. Ümit arabadan inmeden de Sema'nın attığı mesajları ona gösterdim ve 'kız arkadaşının yanında ol' dedim. 'Tamam abi' diyerek indi arabadan" dedi.