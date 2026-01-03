Batı Şeria’da çirkin saldırı

FILISTIN Vakıflar Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki bir camiye ayakkabılarıyla baskın yaparak caminin kutsallığını ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde Selfit'in Deyr Ballut beldesindeki Selam Camisi'ne saldırdığı, ayakkabılarıyla camiye girerek mihrapta toplu fotoğraf çektirdiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu eylemin "mekânın kutsallığının açık bir ihlali ve camilere yönelik kasıtlı bir saldırı" olduğu vurgulandı. Saldırının, Batı Şeria'da Müslümanların kutsal mekânlarına yönelik İsrail ihlallerinin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına "ibadet yerlerini koruma ve bu mekânlara yönelik tekrarlanan saldırıları durdurma sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.