Doğal Yaşam Parkı’nda özel kıs tedbirleri alındı

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların soğuk havadan etkilenmemesi için bazı önlemler alındı. Yapılan açıklamaya göre, soğuk havaya duyarlı hayvanların yaşam alanları, fizyolojik yapıları ve doğal yaşam koşulları dikkate alınarak iklimlendirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklığı 7 gün 24 saat takip edilerek, hayvanların yaşam alanları, nem ve ısılarına göre ayarlandı. Lemurlar için kalorifer, sürüngenler ve bukalemunlar için yerden ısıtma sistemleri, ultraviyole ışıklandırmalar kullanılıyor. Yazlık, kışlık bölmesi bulunan hayvanların kışlık alanları da takip ediliyor.