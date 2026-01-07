Kara para ağına büyük baskın

İstanbul Kapalıçarşı’da ‘kara para’ aklama iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen yeni operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı'da 'kara para' soruşturması kapsamında forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi.

KRİPTO ŞİRKETE TRANSFER
Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.

