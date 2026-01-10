Yeni Asır’ın dikili 100 ağacı olacak

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Öz Orman İş Sendikası tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Yeni Asır adına 100 fidan dikildi. Sendika ve Muhabirler Derneği arasında yürütülen iş birliği kapsamında hayata geçirilen 'Medya Ormanı' projesi çerçevesinde, bugün 100 fidan toprakla buluştu. Ankara'da gerçekleşen protokol töreninde konuşan Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, "Diktiğimiz her fidan birlik, dayanışma olarak geri dönsün. Ormanın kıymetini bilen meslek grubuyuz. Hatıra ormanı bizim için çevre projesinden daha çok mesleğimizin geleceğine dikilmiş bir nişanedir" dedi.