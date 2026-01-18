Kendisini dükkanına kilitleyip ateşe verdi

ANTALYA'DA ortağıyla alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen pideci, iş yerine kendini kilitleyip elinde baltayla eylem yaptı. Bir süre sonra dükkandan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kapısı kilitli olan iş yerine camları kırarak giriş yaptı. İçeride yoğun dumanın arasında baygın halde bulunan Agit B. (31), ekipler tarafından hızla dışarı çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilendiği belirlenen Agit B. hastaneye kaldırıldı.