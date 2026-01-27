Lavaş ekmeği çetesine operasyon

Mersin'de lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakalandı.

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 örgüt üyesinin tutuklandığını 19'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.