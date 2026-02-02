Kira ve tahliye davaları arttı

TÜRKİYE genelinde kira artışlarının yukarı yönlü seyretmesi, kira ve tahliye davalarının sayısında önemli bir artışa yol açtı. 2019'da yapılan yasal düzenlemeyle kira artışlarının TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına endekslenmesi sonrası, kiralar hızla yükselirken, 2022'de getirilen geçici yüzde 25 artış sınırı da artışı tam olarak frenleyemedi. Özellikle pandemi sonrası ev fiyatlarının yükselmesi, ev sahiplerinin sınırın üzerinde kira talep etmesine ve kiracılarla anlaşmazlık yaşamasına neden oldu. Adalet Bakanlığı verilerine göre, mahkemelerde görülen kira ve tahliye davaları giderek arttı.