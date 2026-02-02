Türk girişimci ABD’de tutuklandı

FORBES'İN 2025 listesindeki Kalder'in kurucusu Gökçe Güven, şirketinin finansal durumu ve iş ortaklıkları hakkında yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ve bu beyanları vize başvurusunda kullandığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan ABD'de tutuklandı.

OLAĞANÜSTÜ YETENEK

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren Gökçe Güven, yatırımcıları ve resmi makamları yanıltmaya yönelik çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan açıklamaya göre, Gökçe Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik iletişim dolandırıcılığı, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Savcılık iddiasına göre Güven, yatırımcılara şirketin finansal durumu, gelirleri ve marka iş birlikleri hakkında gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunarak yaklaşık 7 milyon dolar yatırım topladı. İddianamede, şirketin gelirlerinin ve ticari ortaklıklarının olduğundan büyük gösterildiği, marka anlaşmalarının ise gerçekte hiç var olmadığı öne sürülüyor. Yetkililer Güven'in bu yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri kullanarak ABD'de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan O-1A "olağanüstü yetenek" vizesini haksız şekilde aldığı iddiasını da soruşturma kapsamına aldı. Güven'in vize başvurusunda sahte referans mektupları ve yanlış bilgiler kullanıldığı belirtildi.